Simeone batte tutti: il 50% degli utenti di TN lo premia come MVP contro la Cremonese

Da Amsterdam a Cremona: il Napoli vince anche in campionato dopo lo show in Champions.

© foto di www.imagephotoagency.it

Da Amsterdam a Cremona: il Napoli vince anche in campionato dopo lo show in Champions. Vittoria per 4-1 contro la Cremonese e primato in solitaria in classifica. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno premiato Giovanni Simeone come migliore in campo della sfida dello Zini. L’ex Verona, autore del gol del 2-1, è stato scelto dal 50% come MVP della sfida. Al secondo posto Kvaratskhelia con il 20%, terzo Lobotka con il 9%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).