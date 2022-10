Simeone batte tutti: il 63% degli utenti di TN lo elegge MVP contro i Rangers

Un'altra vittoria. La quinta in altrettante gare di Champions League, la dodicesima consecutiva in una striscia ancora aperta.

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'altra vittoria. La quinta in altrettante gare di Champions League, la dodicesima consecutiva in una striscia ancora aperta. Il Napoli ha battuto 3-0 ieri i Glasgow Rangers al Maradona grazie alla doppietta realizzata nei primi 16 minuti da Giovanni Simeone e al colpo di testa nel finale di Ostigard. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno eletto l’argentino come MVP della sfida. E’ stato scelto dal 63% come migliore in campo. Al secondo posto Kim con il 12%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).