Simeone fa esplodere il San Siro azzurro: il Cholito di testa firma l'1-2!

TuttoNapoli.net

Il Napoli torna in vantaggio a poco meno di un quarto d'ora dalla fine. Mario Rui, dalla trequarti, disegna con il sinistro l'assist perfetto per Simeone: l'argentino anticipa Tomori e manda all'angolino, dove Maignan non può proprio arrivare. È il 2-1 Napoli!