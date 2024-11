Sinner e Berrettini riscrivono la storia! Seconda Coppa Davis consecutiva per l'Italia

Dopo la vittoria di Matteo Berrettini su Botic Van de Zandschulp, Jannik Sinner sconfigge Tallon Griekspoor in due set e regala la seconda Coppa Davis consecutiva all'Italia. Il numero uno del mondo diventa il primo giocatore nella storia a vincere due Slam, ATP Finals e Coppa Davis nella stessa stagione. A Malaga c’è il coronamento perfetto di una stagione magica e forse non irripetibile per il nostro campionissimo e anche per la nostra nazionale di tennnis.