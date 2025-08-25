Ufficiale

Siviglia-Getafe, le formazioni: Juanlu Sanchez schierato titolare da Almeyda

Oggi alle 20:30Notizie
di Davide Baratto

Continua la trattativa infinita, iniziata nei primi giorni di giugno, tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez: arrivati a questo punto, non è scontato che si riesca a chiudere l'affare entro la chiusura del calciomercato. Intanto, l'allenatore degli andalusi Matias Almeyda ha schierato nella formazione titolare il laterale classe 2003 per la seconda giornata di Liga contro il Getafe, il cui fischio d'inizio è previsto questa sera alle ore 21:30.

Di seguito le formazioni ufficiali del match:
SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Juanlu Sanchez, Castrin, Salas, Carmona; Gudelj, Agoumè; Lukebakio, Vargas, Ejuke; Adams. Allenatore: Almeyda
GETAFE (5-3-2): Soria; Iglesias, Djene, Duarte, Rico, Davinchi; Martin, Milla, Arambarri; Liso, Uche. Allenatore: Bordalas Jimenez