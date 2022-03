Skriniar batte Lobotka: è lui a vincere il Pallone d'Oro slovacco per il terzo anno di fila

Nell'elenco dei candidati c'era ovviamente anche l'azzurro Stanislav Lobotka grande amico di Hamsik che sponsorizzò il suo arrivo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan Skriniar si è aggiudicato, per la terza volta, il Pallone d'Oro slovacco, assegnato dalla Federazione e dal quotidiano Pravda. Con il riconoscimento appena ottenuto, il centrale dell'Inter di Inzaghi si piazza al terzo posto nella classifica all time dietro solo a Skrtel con 4 e Hamsik con 8. Battuta la concorrenza di Lobotka del Napoli, e di alcuni ex Serie A, tra cui Kucka e Vavro.