Sky - Allan, niente esclusione punitiva: out per motivi fisici, non esiste alcun caso

Non c'è Allan nella lista dei convocati per la sfida di domani tra Napoli e Lazio. Nella serata è emersa l'indiscrezione secondo la quale l'esclusione del brasiliano non sarebbe arrivata per un problema fisico (come riportato dal report pubblicato sul sito ufficiale del club), ma rappresenterebbe una punizione inflitta allo stesso centrocampista dopo l'uscita anzitempo dal campo durante l'ultimo match contro la Fiorentina.



A smentire questa notizia ci ha pensato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione 'Calciomercato l'Originale', secondo il quale le cose sarebbero andate esattamente come riportato dal club: "Allan, secondo quello che ci risulta, non è stato escluso per motivi disciplinari ma solo per motivi fisici. Non c'è un caso Allan, ma soltanto una questione fisica".