Sky - Ancelotti contattato dall'Everton, presto la decisione: ADL spera

L'Everton ha contattato Carlo Ancelotti per dargli subito in mano la panchina. I Toffees non se la passano bene e stanno pensando ad un cambio di allenatore, così - riferisce Sky Sport - avrebbe avviato i primi contatti con l'allenatore di Reggiolo, ancora sotto contratto con il Napoli. Presto Carletto farà sapere loro la sua decisione: ovviamente dovrà risolvere con gli azzurri se decidesse di accettare. De Laurentiis ovviamente ci spera, così risparmierebbe gli ultimi mesi di ingaggio per l'ormai ex tecnico.