Sky - Ancelotti-Everton, è fatta: entro domani a Napoli per risolvere il contratto con ADL

E' tutto fatto per l'approdo di Carlo Ancelotti all'Everton. Le ultime le ha riportate il portale gianlucadimarzio.com, che ha confermato come il tecnico italiano stia ormai per chiudere l'accordo con la squadra di Liverpool: "Come confermato nelle scorse ore è stato raggiunto l’accordo tra Ancelotti e l’Everton. Non c’è però ancora la firma sul contratto. Sarà lui il nuovo allenatore dell’Everton. Ieri a Londra sono iniziate delle riunioni fiume, che hanno portato all’accordo a notte fonda. Ancelotti con il suo avvocato stanno ora rileggendo i contratti, prima di ritornare a Napoli tra oggi e domani per risolvere con la società azzurra. L’accordo con De Laurentiis infatti consisteva che se Ancelotti avesse trovato un’altra squadra sarebbe decaduto il contratto con il Napoli.

Ancelotti firmerà un contratto di quattro anni e mezzo con i Toffees e sarà seguito dallo stesso staff avuto a Napoli, tranne il preparatore dei portieri e come vice il figlio Davide e Duncan Ferguson, allenatore ad interim dopo l’allontanamento di Marco Silva".