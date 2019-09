Sky - Ancelotti ritrova tre big col Liverpool: almeno un cambio per reparto

Carlo Ancelotti farà almeno un cambio per reparto per quanto riguarda la formazione che sfiderà domani il Liverpool al San Paolo. Secondo Sky Sport, infatti, dopo il turnover fatto con la Sampdoria, dovrebbero rientrare Manolas, Allan e Insigne dal primo minuto nel 4-4-2 che disegnerà l'allenatore azzurro. A fargli spazio Maksimovic, Elmas e Lozano. Per il resto, si potrebbero vedere gli undici di sabato sera, ma non sono da escludere altre sorprese.