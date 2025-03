Sky - Anguissa non al top e tra gli ultimi a rientrare: via libera al doppio play

Il doppio play si può fare. E’ un’opzione che potrebbe essere digerita sia col ritorno al 4-3-3, sia con la conferma del 3-5-2. La crescita di Gilmour rappresenta, probabilmente, il dato più significativo dell’ultima parte di stagione. La soluzione trovata da Conte ha consentito di migliorare il fraseggio in mezzo al campo, liberando Lobotka da eccessivi compiti di copertura. E allo stesso tempo di inserire un giocatore capace di leggere il gioco verticalmente, senza disdegnare la capacità di rendersi utile in fase offensiva.

Le statistiche confermano, peraltro, che con entrambi in mezzo al campo il rendimento della squadra non cambia. Insomma si può fare, anzi si può continuare. A maggior ragione considerando che Anguissa, non ancora al top della condizione, sarà uno degli ultimi a rientrare a Napoli. Via libera allora al doppio play per avere il disco verde per la corsa scudetto. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport 24, è stato il giornalista Sky Massimo Ugolini.