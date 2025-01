Sky - Conte ha già deciso la formazione anti-Roma: la scelta su Buongiorno

vedi letture

Buongiorno sta per tornare ma non è ancora al top della forma, con la Roma in campo gli stessi undici che hanno battuto la Juventus: a riferirlo è la redazione di 'Sky Sport' con le ultime che arrivano dall'inviato, Massimo Ugolini. "Non ci saranno novità con Spinazzola e Juan Jesus in difesa". Il programma è il seguente: conferenza domani alle 14.15 e poi la partenza per la Capitale. Con la Roma in campo domenica alle 20.45.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).