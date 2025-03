Sky - Conte studia un modulo inedito? Le ultime di formazione verso il Milan

vedi letture

Siamo a meno di 24 ore dalla gara del Maradona tra Napoli e Milan, valevole per la 30ª giornata di Serie A. Secondo Sky Sport, il tecnico azzurro Antonio Conte potrebbe utilizzare un modulo inedito: il 4-4-2. Tra i pali Meret, ritorno alla difesa a quattro con Di Lorenzo e Olivera terzini e Rrahmani-Buongiorno al centro.

In mediana ancora il doppio playmaker Lobotka-Gilmour, largo a destra Politano e sulla sinistra McTominay. In attacco confermato il tandem Lukaku-Raspadori. Chiaramente alcuni elementi tattici si sono già visti, come la posizione defilata di McTominay delle ultime partite. Si potrebbe passare al 3-5-2 in qualunque momento alzando Olivera sulla linea dei centrocampisti e stringendo lo scozzese.

NAPOLI (4-4-2) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte