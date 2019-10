Sky - Da Manolas a Mario Rui, passando per Maksimovic: il punto sugli infortunati

Come stanno i vari infortunati di casa Napoli? Sky Sport fa il punto. Kostas Manolas ha un fastidio al costato, che non preoccupa più di tanto, ma quando ci sono problemi di questo genere è importante che arrivi il suo ok: ieri non l'ha dato, con la SPAL vedremo. Potrebbe recuperare anche Mario Rui, c'è ottimismo. Nikola Maksimovic invece sta proseguendo con la sua tabella, ma già contro la SPAL potrebbe esserci.