Sky - Demme influenzato, ma niente febbre: per stasera decisiva ultima riunione tecnica

Come detto ieri da Gattuso, Diego Demme sta patendo un virus influenzale che non gli permette di allenarsi al megio già da diversi giorni. Sky Sport fa sapere che non si tratta di febbre, ma una classica influenza che non sfoga e debilita a fondo. Al momento, dunque, in vista della sfida di stasera con la Sampdoria è più probabile una sua esclusione, ma molto dipenderà dalle sensazioni del centrocampista tedesco. Se nell'ultima riunione tecnica rassicurerà Gattuso non è detto che parta solo dalla panchina.