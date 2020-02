Sky - Gattuso e i dubbi a centrocampo: si attendono risposte da Allan

Gennaro Gattuso dovrà sciogliere ancora le ultime riserve per quanto riguarda la formazione da mandare in campo nel match di domani contro il Lecce. Secondo Sky Sport i dubbi sono perlopiù a centrocampo. La sensazione è che tanto dipenderà dalle risposte di Allan nell'ultimo allenamento: se starà bene scenderà in campo lui, altrimenti toccherà a Lobotka da mezzala.