Sky - Gattuso, tardano le interviste: è ancora nello spogliatoio coi giocatori

Momento delicato in casa Napoli, dopo la sconfitta raccolta al San Paolo contro la Fiorentina. Come riportato ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Gattuso sta tardando nel raggiungere le postazioni per le interviste: il tecnico è ancora all'interno degli spogliatoi con la squadra, evidentemente nel tentativo di capire cosa non è andato nel corso del match di stasera.