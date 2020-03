Sky - Il Prof. Giordano ha rasserenato i calciatori a Castel Volturno: i contenuti della visita

Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno per Sky Sport, ha rivelato i contenuti della visita del Professor Antonio Giordano al centro tecnico del Napoli: "Preziosa la visita del Prof. Antonio Giordano, professore napoletano all'università di Philadelphia, amico di De Laurentiis. Le sue conoscenze hanno rasserenato un po' tutti. Ha illustrato rischi, pericoli, insieme al Prof. Canonico, direttore dello staff sanitario del Napoli, in prima linea affinché vengano rispettati i decreti governativi. C'è grande attenzione alla condivisione degli spazi, dei momenti. Si cerca di rispettare tutte le norme igieniche. Oggi a Castel Volturno non si sono visti tifosi".