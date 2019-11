Sky - Insigne non ci sarà a Liverpool! Avverte ancora fastidio al gomito e non sarà convocato

Lorenzo Insigne probabilmente non sarà a disposizione di Carlo Ancelotti per la partita contro il Liverpool. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il capitano azzurro sente ancora un fastidio al gomito dopo la botta rimediata nel match contro il Milan. Il numero 24 avverte ancora delle noie e, sebbene oggi si sia allenato, non è al meglio e difficilmente farà parte della banda Ancelotti per Anfield. Oggi Lorenzo si è allenato con la squadra, ma le sensazioni non sono positive.