Sky - Inter, sicuri due assenti col Napoli: un solo dubbio per Conte

La redazione di Sky Sport anticipa le mosse di Conte in vista della sfida col Napoli. In attacco intoccabili Lautaro e Lukaku, così come in mezzo Brozovic, Barella e Young a sinistra. A destra Candreva è in vantaggio su Moses, così come Eriksen lo è attualmente su Sensi: si va dunque verso un 3-4-1-2 con il danese trequartista. In difesa, invece, sono rientrati col gruppo De Vrij, Bastoni e D’Ambrosio: out per Napoli dovrebbero essere Vecino e Godin, però da monitorare. Quei tre si giocheranno dunque il terzo posto al fianco di Ranocchia e Skriniar, che si sono allenati con continuità nelle scorse settimane.