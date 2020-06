Sky - Inter, tutti a disposizione per il Napoli? Conte può recuperare gli unici 2 acciaccati

Dopo l'allenamento di stamattina, l'Inter ha pranzato insieme all'aperto ad Appiano Gentile per ritrovare coesione in vista della ripartenza. Antonio Conte per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli conta di avere tutto il gruppo a disposizione. Difficile, ma non impossibile. Gli unici due in dubbio sono Matias Vecino e Diego Godin, ma secondo Sky Sport entrambi potrebbero recuperare per il 13 giugno.