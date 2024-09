Sky - Juve, Gatti in dubbio per il Napoli: domani sarà valutato, pronto il sostituto

Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, domani alla vigilia della sfida contro il Napoli, lo staff della Juventus valuterà le condizioni di Federico Gatti, sostituito da Thiago Motta contro il Psv per una botta alla caviglia. Dunque, bisognerà capire se il numero 4 bianconero potrà giocare. Nel caso in cui non dovesse essere al top è pronto Danilo.