Sky - Koulibaly e Maksimovic ancora out, Gattuso pronto a riproporre Di Lorenzo

Il Napoli di Gattuso si prepara in vista del prossimo match di campionato contro la Lazio. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, sono ancora fuori i due centrali Koulibaly e Maksimovic: entrambi infortunati ormai da diverse settimane, lasciano nuovamente Gattuso in balia di una difesa tutta costruire. La conferma di Di Lorenzo centrale, con Hysaj ancora titolare come terzino destro, sembra una soluzione assolutamente probabile, al momento più di quella di Luperto titolare al fianco di Manolas.