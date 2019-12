Sky - Koulibaly partirà dalla panchina: confermata doppia esclusione in attacco

Secondo Gianluca Di Marzio il difensore Kalidou Koulibaly non partirà titolare a Udine. Il giornalista Sky sul proprio sito ufficiale fa sapere che al suo posto ci sarà Luperto con Manolas. In attacco confermata la coppia Lozano-Llorente e dunque ancora panchina per Mertens e, soprattutto, Callejon, alla terza esclusione - eventuale - consecutiva. Ecco la probabile formazione:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Elmas, Zielinski, Fabiàn Ruiz, Insigne; Lozano, Llorente.