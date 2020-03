Sky - Koulibaly sulla via del recupero: ha lavorato coi compagni, da migliorare due aspetti

Il Napoli lavora per la prossima sfida di campionato, che vedrà di fronte Napoli ed Inter. Nel frattempo tra le fila degli azzurri arrivano buone notizie dall'infermeria: secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Kalidou Koulibaly si è allenato a tutti gli effetti con i compagni di squadra: il difensore senegalese ha bisogno ora di migliorare solo la tenuta fisica e la sicurezza per riaverlo tra i protagonisti in questo finale di stagione.