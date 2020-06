Sky - L'attacco splende: con l'Atalanta Gattuso non modificherà il tridente

E' ancora presto per entrare nel dettaglio delle scelte di Rino Gattuso per la prossima partita con l'Atalanta, ma il Napoli si avvicina a questo scontro diretto con una certezza: l'attacco è tornato a splendere. Per questo e per la maggiore copertura che gli garantirà contro una squadra forte come quella di Gasperini, l'allenatore azzurro sembra essere intenzionato a non modificare nulla nel trio d'attacco: a Bergamo giocheranno gli stessi di ieri, il tridente formato da José Maria Callejon, Dries Mertens e Lorenzo Insigne. A riportarlo è Sky Sport.