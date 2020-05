Sky - L'Inter protesta, il Napoli no: a Castel Volturno felici di ripartire dalla Coppa Italia

Mentre l'Inter è in piena protesta contro la decisione di far ripartire il calcio dalla Coppa Italia, e dunque dalle due semifinali Napoli-Inter e Juventus-Milan, in casa Napoli la notizia è stata accolta con grande positività. Da Castel Volturno si dicono pronti e contenti per poter programmare il futuro prossimo con un obiettivo, una data: 13 giugno. Le due partite, con l'eventuale finale, permetterebbero di approcciare il campionato con una condizione migliore, e si spera anche a livello mentale con la conquista eventuale di un trofeo. A riportarlo è Sky Sport.