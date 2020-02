Sky - La probabile formazione azzurra: Maksimovic dal 1', ritornano Allan e Fabian

Mancano poche ore alla sfida di Coppa Italia valevole per la semifinale d'andata tra Inter e Napoli. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport sarebbe in forte dubbio Kalidou Koulibaly, Maksimovic dovrebbe sostituire il senegalese. A centrocampo ci dovrebbe essere il trio Allan, Demme e Fabian mentre tutto deciso in attacco: spazio al tridente dei piccoletti con Insigne, Mertens e Callejon.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne.