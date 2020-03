Sky - La probabile formazione dell'Inter: torna Handanovic, altra esclusione per Eriksen

Si avvicina la gara di ritorno di Coppa Italia tra Napoli-Inter. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione in merito alla formazione dell'Inter: nei nerazzurri ritorna Samir Handanovic in porta, Moises out per infortunio, al suo posto Candreva. Ennesima esclusione per Eriksen, in avanti tandem Lautaro-Lukaku.

Inter (3-5-2): Handanovic; D'ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro, Lukaku