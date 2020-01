Sky - La probabile formazione: Hysaj a sinistra. Fabian ancora da play

Il Napoli domani sfiderà la Fiorentina in una gara molto delicata per entrambe le squadre. Per Gattuso l'emergenza in difesa non è un problema da sottovalutare: le scelte per l'allenatore saranno obbligate. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky, dovrebbe essere confermato Ospina in porta, con Luperto dal 1' e Hysaj a sinistra. A centrocampo ancora Fabian da play mentre in attacco Insigne è favorito su Lozano.

LE SCELTE DI IACHINI - Per la Fiorentina la difesa rimane la stessa con Milenkovic, Pezzella e Caceres, mentre in mediana Badelj spera di avere un'opportunità. In attacco Chiesa è una certezza, meno sicura la presenza al suo fianco di Cutrone, che cerca di soffiare la maglia da titolare a Vlahovic e Boateng.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.