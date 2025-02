Sky - Lazio-Napoli, Conte riflette: ballottaggio Mazzocchi-Politano

Francesco Modugno, giornalista Sky, nel corso di ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero ha riferito le ultime sulla probabile formazione del Napoli contro la Lazio: “Cambio modulo di Conte con la Lazio dopo gli ultimi infortuni? È una possibilità concreta, nel laboratorio di Castel Volturno è un’ipotesi al vaglio. Si tratta più di un obbligo che di una scelta, bisogna assecondare le caratteristiche dei giocatori a disposizione.

A sinistra c’è un vuoto, a causa degli infortuni e del mercato. Raspadori? Non è un esterno, è un calciatore che si sente un numero nove. Rappresenta l’uomo del cambiamento in vista della Lazio. Buongiorno? Rientra ma non ha certamente i 90′ nelle gambe, però potrebbe partire dall’inizio. Politano o Mazzocchi come quinto? È la grande riflessione di queste ore, al momento le percentuali sono: 51% Mazzocchi, 49% Politano”.