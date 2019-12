Sky - Le ultime di formazione: novità Elmas, in avanti Insigne e Mertens

Tutto pronto per la sfida tra Napoli e Bologna. Gli azzurri sono alla ricerca del ritorno alla vittoria in campionato dopo il pareggio incoraggiante conquistato sul campo del Liverpool in Champions League. Carlo Ancelotti deve fare i conti con diverse assenze, l’ultima in ordine di tempo è quella di Allan, che ha riportato un infortunio alle costole che non gli permetterà di essere disponibile. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport, Meret sarà confermato in porta, davanti a lui la linea a quattro composta da Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni, con Koulibaly e Manolas nel mezzo. A centrocampo, l’assenza del brasiliano dovrebbe dare spazio ad Elmas accanto a Fabian Ruiz, mentre sulle fasce agiranno Callejon e Zielinski. In avanti torna Insigne, con Lozano verso un turno di riposo; Mertens farà coppia col capitano azzurro in attacco.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne. All. Carlo Ancelotti.