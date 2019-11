Sky - Luperto ancora a sinistra, in avanti ancora attacco leggero

Il portale gianlucadimarzio.com ha riportato le ultime di formazione in casa Napoli, in vista del match di stasera contro il Genoa: "Un Napoli nel caos per la questione ritiro. Malcuit e Ghoulam ancora out, stesso discorso per Manolas influenzato che lascia di nuovo il posto a Maksimovic nel cuore della difesa azzurra.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens".