Sky - Manolas out dai convocati, ma nessuna ricaduta: ecco perché non andrà a Verona

Oltre al lungodegente Kevin Malcuit, l'unico assente per Rino Gattuso nella trasferta di Verona sarà Kostas Manolas. Secondo Sky Sport, probabilmente si tratta semplicemente di gestione. Il difensore greco è da poco rientrato da un leggero infortunio e la sensazione che è sia fuori dai convocati per il Bentegodi perché Rino Gattuso non vuole fargli perdere due giorni di lavoro, in modo da averlo al meglio per le prossime partite.