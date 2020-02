Sky - Manolas rientrato a Castel Volturno: allenamento personalizzato

Dopo aver saltato l'allenamento di ieri per andare a conoscere sua figlia appena nata, Kostas Manolas è rientrato oggi a Castel Volturno. Come riferito dai colleghi di Sky Sport, il difensore greco si è allenato nel pomeriggio e non al mattino con il resto della squadra. Lavoro personalizzato, perché il greco non vuole perdere tempo, non voleva saltare un'altra seduta. E si candida ancora per una maglia da titolare col Lecce.