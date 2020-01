Sky - Meret non è al meglio: Gattuso verso la conferma di Ospina

In cinque partite alla guida del Napoli, Gennaro Gattuso ha schierato per tre volte Alex Meret e nelle ultime due David Ospina. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il portiere friulano non sta bene, tant'è che oggi ha svolto soltanto terapie. Per questo l'idea dell'allenatore azzurro, ad oggi, sarebbe quella di confermare per la terza volta consecutiva l'estremo difensore ex Arsenal, forse il suo preferito viste le doti tecniche che lo rendono più forte del collega nel gioco con i piedi.