Sky - Meret non sta bene ed è in dubbio per la Lazio: Gattuso valuta Ospina

Mancano meno di 48 ore al fischio d'inizio di Lazio-Napoli, ultima partita del girone di ritorno e quarta sulla panchina azzurra per Gattuso. E in vista di questa partita quest'ultimo sta facendo anche alcune valutazioni di formazione. In difesa, infatti, è ancora emergenza: Koulibaly e Maksimovic non ci saranno, Luperto non è al meglio, per cui dovrebbe essere confermata la linea vista con l'Inter: Hysaj, Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui.

CHANCE PER OSPINA? - Ma non solo. Ci sarebbe una riflessione in corso anche per quanto riguarda il portiere. Meret, infatti, non sta benissimo e per questo potrebbe esserci una possibilità per Ospina, che si è sempre fatto trovare pronto e potrebbe dare qualcosa in più dal punto di vista dell'impostazione alla luce della maggiore qualità nei piedi. A riferirlo è Sky Sport.