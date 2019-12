Sky - Mertens, proposto biennale a 3 mln più bonus: il belga pronto ad accettare in un caso

Il futuro di Dries Mertens è ancora avvolto nel mistero. Ne ha parlato il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è la proposta del Napoli di 3 mln più bonus per due anni, penso che Dries sarebbe anche risposto a firmare per due anni ma magari a 4 e non tre più bonus. Da quello che so io, Mertens a certe condizioni firma anche per due anni. Lui ha un mercato vivo, una clausola di 10 mln che vale solo per l'estero entro il dieci gennaio".