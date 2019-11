Sky - Multe non ancora arrivate ai calciatori: memoria difensiva solo dopo il Liverpool

Ieri è stata la giornata delle multe da parte del Napoli per gli ammutinati di Salisburgo. Nel pomeriggio le 24 raccomandate, su mandato dell'Avvocato Mattia Grassani, sono partite, ma prima della partenza della squadra per Liverpool non erano ancora arrivate ai calciatori. Non è un pensiero di adesso, dunque, ma del dopo-Anfield, quando la squadra tornerà in Italia. Solo in quel momento i 24 in questione potranno preparare una memoria difensiva insieme ai rispettivi legali. A riferirlo è Sky Sport.