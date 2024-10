Sky - Napoli-Lecce, ultime di formazione: Neres titolare, Ngonge favorito su Kvara

vedi letture

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle probabili scelte di Antonio Conte in vista di Napoli-Lecce.

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle probabili scelte di Antonio Conte in vista di Napoli-Lecce. In porta è tutto pronto per il rientro di Meret. Davanti a lui la linea a quattro formata da Buongiorno e Rrahmani al centro e Di Lorenzo e Olivera sulle fasce.

A centrocampo c’è di nuovo Gilmour in cabina di regia, con McTominay e Anguissa ai suoi lati. Cambia invece l'attacco: Politano va verso la panchina, con Neres che è favorito, mentre Ngonge e Kvaratskhelia sono in ballottaggio per un posto, con il belga favorito. Sempre presente invece Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera; McTominay, Gilmour, Anguissa; Neres, Lukaku, Ngonge. All. Conte.