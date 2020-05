Sky - Napoli quasi pronto per gli allenamenti di gruppo: manca un ultimo passo

Il Napoli è potenzialmente pronto per la ripresa degli allenamenti di gruppo, seguendo le norme del protocollo FIGC che prevedono l'isolamento per le prime due settimane. Il club ha a disposizione 3 campi e una struttura alberghiera, che fino a questo momento però è stata chiusa. Servirà dunque un po' di tempo per la riapertura e la sanificazione dell'hotel, nel quale dovrebbero pernottare in stanza singola circa 50 persone del gruppo Napoli. Una piccola corsa contro il tempo per provare a cominciare i 14 giorni di quarantena già da lunedì. A riportarlo è Sky Sport.