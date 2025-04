Sky - Napoli-Torino, Conte cambia: 4-4-2 con Raspadori-Lukaku in avanti

Con David Neres fuori dai giochi per infortunio (sarà out almeno per le prossime tre partite), Antonio Conte sta studiando le migliori soluzioni possibili in vista di Napoli-Torino. Il tecnico salentino cambierà gli uomini, ma anche il sistema di gioco, cercando equilibri differenti. L’opzione più accreditata al momento, riferisce la redazione di Sky Sport, è quella di Giacomo Raspadori accanto a Romelu Lukaku, una coppia che ha già dimostrato di funzionare per la loro capacità di cercarsi e trovarsi.

Il sistema sarà il 4-4-2 o 4-2-3-1 spurio, con Scott McTominay che scivola verso sinistra ma con la libertà di accentrarsi sfruttando i suoi tempi di inserimento e la propensione al gol. 9 gol in campionato per lo scozzese, 10 in campionato. Decisivo anche nella gara d’andata contro il Torino. Il Napoli cambia e continua a monitorare le condizioni di Alessandro Buongiorno, per il quale resiste grande cautela. Rafa Marin viaggia dunque verso la conferma di una maglia da titolare per la seconda gara consecutiva.