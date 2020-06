Sky - Non solo compleanno per Koulibaly: la Coppa Italia fa tappa a casa sua

C'è ancora tanta gioia nell'aria in casa Napoli per il trionfo in Coppa Italia nella finale contro la Juventus. Come raccontato dalla redazione di Sky Sport, il trofeo ha fatto tappa a casa di Kalidou Koulibaly. Per il difensore è una giornata speciale, l'azzurro compie 29 anni, quale miglior regalo di portarsi la Coppa Italia a casa.