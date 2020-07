Sky - Occasione Lozano: sarà titolare col Parma, in campo anche Allan

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla sfida di stasera che vedrà di fronte Napoli e Parma: "La presenza di Allan e Lozano dal primo minuto rientra nella formazione che stiamo dando in questi minuti. Sara una buona occasione per il messicano, mettere in mostra i progressi delle ultime settimane. Il Napoli subisce troppo per quel poco che concede, e segna poco per quello che produce, è un aspetto su cui bisogna lavorare".