Sky - Out Callejon, Mertens e Koulibaly! Lozano-Llorente dall'inizio

Si avvicina Udinese-Napoli. A ridosso della sfida della Dacia Arena, in programma alle 18, continuano ad arrivare indicazioni su quelle che potrebbero essere le scelte di Carlo Ancelotti per il match contro i bianconeri. La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulle possibili scelte del tecnico di Reggiolo: confermato, ovviamente, il classico 4-4-2, con Manolas e Luperto che comporranno la coppia difensiva (out, dunque, Koulibaly), mentre sugli esterni agiranno Di Lorenzo e Mario Rui. Confermati Elmas ed Insigne come sterni di centrocampo, con Fabiàn-ZIelinski a completare la linea di centrocampo. Lozano-Llorente coppia d'attacco. Confermata l'esclusione di Callejon e Mertens.



Napoli (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Insigne, Fabiàn, Zielinski, Elmas, Lozano, Llorente.