Sky - Politano titolare col Brescia, scelta per preservare Callejon in vista del Barça

Queste le parole di Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens è di quelli che sta benissimo, vuole esserci. Ha fiducia, è carico, è vicino al record. Politano col Brescia? Mi sembra un'ipotesi plausibile, considerando Callejon un giocatore fondamentale dal punto di vista tattico. Considerando anche l'esperienza per certi appuntamenti, contro il Barcellona me lo aspetto in campo".