Sky - Possibile ripartenza campionati: prossimi 5 giorni decisivi, le ultime

L'intero movimento calcistico è in fibrillazione per capire se si potrà finalmente riprendere i vari campionati fermati dall'emergenza Coronavirus. Come riferisce la redazione di Sky Sport, ci dovremo preparare a 5 giorni molto intensi di discussione, proposte e ipotesi. Il primo incontro avverrà nel pomeriggio quando il presidente Gravina manderà il protocollo medico-scientifico stilato dai medici della FIGC al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Da martedi sarà il momento della UEFA: incontro con le federazioni per stabilire come riprendere i vari campionati, il termine ultimo per chiudere la stagione attuale sarà il 30 agosto. Giovedi invece sarà il giorno delle decisioni e delle possibili ufficialità