Sky - Rinvio gare, nulla di fatto nel Consiglio di Lega: convocata nuova assemblea

Il calcio italiano continua ad essere nel caos. L'emergenza Coronavirus ha causato un forte ingolfamento delle partite con i calendari pienamente stravolti. Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport, si conclude con un nulla di fatto nel Consiglio di Lega straordinario nel quale in conference call si è discusso delle partite rinviate in Serie A. Per la prossima settimana convocata un'Assemblea straordinaria con i 20 presidenti