Sky - Ritiro fino a data da destinarsi: Ancelotti ha necessità di unire il gruppo

Un segnale forte doveva arrivare ed è arrivato: il Napoli va in ritiro a Castel Volturno per preparare le prossime partite, a cominciare da mercoledì. Stando a quanto riferito da Sky Sport, si tratta di una decisione importante presa da Carlo Ancelotti, che evidentemente ha sentito la necessità di tenere il gruppo unitio in questo momento delicatissimo. L'allenatore azzurro le sta provando tutte e ora ha imposto il ritiro fino a data da destinarsi.