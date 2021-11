Sky - Rocchi boccia Maresca e verrà fermato: non c’era il rigore su Ibrahimovic

Il designatore degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi fermerà l'arbitro Maresca dopo Roma-Milan di ieri. A svelarlo è 'Sky', che parla di un capo degli arbitri insoddisfatto per il rigore che ha portato al doppio vantaggio del Milan che era da togliere (e invece confermato, nonostante Mazzoleni l'avesse richiamato al VAR) e per l'atteggiamento nella gestione dei cartellini. "Il contrasto di Ibanez su Ibra - si legge - era ampiamente nei limiti del lecito: il difensore affronta di spalla e lateralmente l'avversario e poi sposta nettamente il pallone. Chiaro errore? Per Rocchi a quanto pare sì, perché anche la chiamata dalla sala Var di Lissone da parte di Mazzoleni è stata giudicata legittima".